تسليم رهائن لدى حماس إلى الصليب الأحمر

أعلن مصدران مقربّان من حركة "حماس" تسليم رهائن إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لتسليمهم إلى إسرائيل.



واحتُجزوا، خلال هجوم الحركة على إسرائيل، في السابع من تشرين الأول ونقلهم إلى قطاع غزة.



وقال مصدر لوكالة "فرانس برس": "قبل نصف ساعة، سُلّم الأسرى للصليب الأحمر، الذي يسلمهم بدوره، للطاقم المِصريّ والطاقم الإسرائيليّ المكلف استلامهم، في معبر رفح".