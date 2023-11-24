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الصليب الأحمر الدولي يعلن بدء عملية لعدة أيام للمّ شمل رهائن غزة ومعتقلين فلسطينيين مع عائلاتهم

أخبار دولية
2023-11-24 | 11:12
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الصليب الأحمر الدولي يعلن بدء عملية لعدة أيام للمّ شمل رهائن غزة ومعتقلين فلسطينيين مع عائلاتهم
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الصليب الأحمر الدولي يعلن بدء عملية لعدة أيام للمّ شمل رهائن غزة ومعتقلين فلسطينيين مع عائلاتهم

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدء عملية تستغرق أيامًا عديدة، للمّ شمل رهائن كانوا محتجزين، في قطاع غزة، منذ هجوم حركة "حماس" على إسرائيل، ومعتقلين فلسطينيين مع عائلاتهم، في إسرائيل والأراضي المحتلة.
     
وقالت اللجنة، في بيان: "بدأت فرق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الجمعة تنفيذ عملية تستغرق أيامًا عديدة، لتسهيل الإفراج عن ونقل الرهائن المحتجزين، في غزة والمعتقلين الفلسطينيين إلى الضفة الغربية."

وأشارت إلى أن العملية ستشمل "تسليم مساعدة إنسانية إضافية إلى غزة."

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