الأجهزة الأمنية الاسرائيلية تتسلّم رهائن من الإسرائيليين تمّ الإفراج عنهم

تسلّمت الأجهزة الأمنية للدولة العبرية 13 رهينة من الإسرائيليين الذين أفرجت عنهم حركة حماس في قطاع غزة، بحسب مصدر أمني إسرائيلي لوكالة فرانس برس.



وأوضح المصدر للوكالة أن "الرهائن الإسرائيليين الـ13 موجودون الآن لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية"، بعدما تمّ الإفراج عنهم في اليوم الأول لسريان هدنة من أربعة أيام بين إسرائيل وحماس بعد أسابيع من الحرب.