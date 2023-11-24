قطر تؤكد إفراج حماس عن 13 اسرائيليا واسرائيل عن 39 معتقلا في سجونها

أكدت وزارة الخارجية القطرية أنّ حركة "حماس" أفرجت عن 13 إسرائيليًا وعشرة تايلانديين وفيليبيني واحد كانوا محتجزين، في قطاع غزة، منذ هجوم الحركة على إسرائيل التي أفرجت عن 39 معتقلًا في سجونها، في اليوم الأول من اتفاق هدنة تمّ التوصل إليه بعد أسابيع من الحرب.



وأفاد المتحدث باسم الوزارة ماجد الأنصاري، عبر منصة "إكس" بأن الصليب الأحمر الدوليّ تسلّم "24 مدنيا من المحتجزين، في قطاع غزة، في إطار اتفاق الهدنة الإنسانية"، مشيرا الى أن المفرج عنهم "13 من الجنسية الإسرائيلية بعضهم من مزدوجي الجنسية، إضافة إلى 10 مواطنين تايلانديين ومواطن فيليبني".



وأكد "الإفراج عن 39 من النساء والأطفال المحتجزين في السجون الإسرائيلية تطبيقا لالتزامات اليوم الأول من الاتفاق."