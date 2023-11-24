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الجيش الاسرائيلي يعلن وصول الرهائن المفرج عنهم إلى إسرائيل

أخبار دولية
2023-11-24 | 12:26
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الجيش الاسرائيلي يعلن وصول الرهائن المفرج عنهم إلى إسرائيل
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الجيش الاسرائيلي يعلن وصول الرهائن المفرج عنهم إلى إسرائيل

أعلن الجيش الاسرائيلي أنّ الرهائن المفرج عنهم من قطاع غزة، في إطار اتفاق هدنة مع حركة "حماس"، وصلوا إلى إسرائيل.
     
وقال الجيش، في بيان، إنّ "الرهائن المفرج عنهم خضعوا لتقييم طبيّ أوليّ داخل إسرائيل".

وأضاف: "سيستمر جنود الجيش الإسرائيليّ بمرافقتهم، أثناء توجههم إلى المستشفيات الإسرائيلية، حيث سيتم لمّ شملهم مع عائلاتهم."

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