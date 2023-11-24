نتنياهو وكوهين دانا التصريحات الإسبانيّة والبلجيكيّة

نتنياهو دان بشدة تصريحات الرئيس الإسبانيّ والرئيس البلجيكيّ، في شأن عدم تحميل حركة "حماس" "مسؤولية الجرائم التي ترتكبها."بينما دان وزير الخارجية الإسرائيليّ إيلي كوهين، إدعاءات وصفها بالكاذبة لرئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا، في شأن "عم الإرهاب".