نتانياهو يؤكد التزام اسرائيل "إعادة جميع المخطوفين": إنه أحد أهداف الحرب

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو التزامه "إعادة جميع المخطوفين" بعد إطلاق مجموعة أولى من الرهائن.



وأوضح نتانياهو في بيان أن إعادة الرهائن "هو أحد أهداف الحرب"، مشددا على أننا "ملتزمون بتحقيق كافة أهداف الحرب".