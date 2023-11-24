إحدى الرهائن الفلسطينية المفرج عنها.. تلقيت الأمس خبر الإفراج

أكّدت إحدى الرهائن الفلسطينية لدى إسرائيل، التي أُفرج عنها، أنّها تلقّت خبر الإفراج عنها، أمس.



وقالت: "كنت متأكدة أنه سيتم الإفراج عنا، لكن لم أتوقّع، في هذا القرب."