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ماذا بعد الأيام الأربعة من الهدنة وهل سنعود إلى الحرب؟

الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية دكتور مصطفى البرغوثي: ماذا بعد الأيام الاربعة، هل سنعود إلى الحرب؟

شدّد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، أنّ رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو فشل في تطبيق كلامه، فيما خصّ "إقلاع" حركة "حماس".



ولفت إلى أنّ نتنياهو يريد أن يقطلع "حماس"، في حين يتفاوض معها.



وأكّد البرغوثي أنّ تحقيق دولة فلسطينية مستقلة مستحيل، قبل إنهاء الإحتلال الإسرائيليّ للضفة الغربية بكاملها، بما في ذلك القدس وإزالة المستوطنات الإسرائيلية والعودة عن حدود الـ 76.