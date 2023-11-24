اسرائيل تستدعي سفيري بلجيكا واسبانيا لتوبيخهما

استدعى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين سفيري إسبانيا وبلجيكا "لتوبيخهما" بعد أن ندد رئيسا حكومتيهما بالقصف المدمر على قطاع غزة ودعا إسرائيل إلى "الاعتراف بدولة فلسطين".



وقال كوهين، في بيان: "ندين المزاعم الكاذبة لرئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا اللتان تقدمان الدعم للإرهاب."



واعتبر الوزير أنّ إسرائيل تتصرف وفق القانون الدوليّ وتحارب منظمة إرهابية قاتلة "أسوأ من داعش" ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.



وأكّد استئناف القتال، بعد وقف إطلاق النار، حتى القضاء على حكم حركة "حماس"، في قطاع غزة والإفراج عن المختطفين جميعهم."