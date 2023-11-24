اللقاء الاول بين الاسيرة المحررة ملك سلمان ووالدتها (فيديو)

كيف قرأ الاعلام الاسرائيلي والصحف الاسرائيلية انطلاق الهدنة الانسانية في غزة؟

كيف قرأ الاعلام الاسرائيلي والصحف الاسرائيلية انطلاق الهدنة الانسانية في غزة؟

بعد دقائق من انطلاق الهدنة... الغزاويون تحركوا نحو مناطقهم المدمرة