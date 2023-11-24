بايدن: نعمل على تحقيق حل الدولتين كي يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنبًا

أكّد رئيس الولايات الأميركية جوزيف بايدن أنه يعمل على تحقيق حل الدولتين، بين إسرائيل وفلسطين، "كي يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنبًا إلى جنب."



وقال: "نعمل عن كثب مع السعودية وغيرها للحصول على اعتراف بإسرائيل وفعلنا ذلك على مستوى مجموعة العشرين."



واعتبر بايدن أنّ أحد أسباب هجوم حركة "حماس" هو السعي للتوصل لتطبيع للعلاقات بين السعودية وإسرائيل.



وشكر أمير قطر والرئيس المِصريّ ورئيس الوزراء الإسرائيليّ على شراكتهم "لجعل ما قمنا به، حتى الآن، ممكنَا."



وأشار إلى أنّه ركز إهتمامه على تسريع عملية إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر.



وأعلن بايدن أنّه حثّ رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو، على التركيز على محاولة تقليص عدد الضحايا، بينما يحاول القضاء على "حماس" وهو هدف مشروع.