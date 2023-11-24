الفرح يسود في القدس والضفة الغربية مع استقبال الاسرى الفلسطينيين (فيديو)

على وقع سريان اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس الذي بدأ عند الساعة السابعة صباحا بوساطة قطرية، وأثناء عمليات الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين، عمّ الفرح في الضفة الغربية والقدس إذ استقبلت حشود كبيرة الأسرى الفلسطينيين.