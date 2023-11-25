الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الشرطي المدان بقتل فلويد يتعرض للطعن في السجن

أخبار دولية
2023-11-24 | 23:34
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الشرطي المدان بقتل فلويد يتعرض للطعن في السجن
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الشرطي المدان بقتل فلويد يتعرض للطعن في السجن

تعرض الشرطي الأميركي ديريك شوفين المدان بقتل الأميركي من أصل إفريقي جورج فلويد، للطعن والإصابة على يد نزيل آخر في سجن اتحادي في أريزونا بجنوب غرب الولايات المتحدة، حسب ما أفادت صحيفة نيويورك تايمز الجمعة. 
     
وكان مقتل فلويد قد تسبب بحركة كبيرة مناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة.
     
وكتبت الصحيفة الأميركية أن شوفين "تعرض للطعن الجمعة في سجن اتحادي في توكسون بولاية أريزونا، حسب شخصين مطلعين على هذا الأمر". 
     
وأرسلت سلطات السجون الفدرالية الأميركية بيانا لوكالة فرانس برس أكدت فيه وقوع "اعتداء" من دون تحديد اسم الضحية.
     
وذكرت أن موظفين في السجن "اتخذوا إجراءات لإنقاذ حياة سجين" مؤكدة استدعاء الخدمات الطبية الطارئة.
     
وأضافت أن السجين نُقل إلى "مستشفى محلي لتلقي العلاج والخضوع لفحوص".

أخبار دولية

المدان

فلويد

يتعرض

للطعن

السجن

LBCI التالي
بايدن: الإفراج عن المجموعة الأولى من الرهائن في غزة "ليس سوى بداية"
الفرح يسود في القدس والضفة الغربية مع استقبال الاسرى الفلسطينيين (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-11-10

بعد أن اغتصب امرأة وهو ينتحل شخصية والده الشرطي خرج من السجن... اتُهم الآن بجريمة قتل؟!

LBCI
أخبار دولية
2023-08-31

الحكم بالسجن المؤبد على إيراني وأربعة عراقيين ادينو بقتل أميركي في بغداد

LBCI
منوعات
2023-11-21

السجن 12 عاماً لتاجر بحيوانات برية في فيتنام

LBCI
منوعات
2023-11-16

إطلاق سراح مدان بقتل صحافي تركي أرمني قبل 17 عاماً

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:35

الصين تبدأ تدريبات عسكرية عند حدودها مع بورما

LBCI
أخبار دولية
04:24

إسرائيل تعلن أن التبادل مع حماس السبت سيشمل 14 رهينة و42 معتقلا

LBCI
أخبار دولية
04:15

ممثل حركة حماس في لبنان للـLBCI: كأنّ من رتّب الهدنة أراد لها أن تمتدّ..

LBCI
أخبار دولية
03:57

بعد الهجوم الروسي... انقطاع الكهرباء عن عشرات الأبنية والمنشآت في كييف

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
08:59

إنجاز علمي جديد... اكتشاف طريقة جديدة لتفجير "أبواب" الخلايا السرطانية!

LBCI
منوعات
03:13

اتهمته بالاعتداء جنسيا عليها منذ 30 سنة وطالبته بتعويض خيالي... شكوى ضد رئيس بلدية نيويورك وهكذا رد الأخير!

LBCI
آخر الأخبار
2023-10-24

عضو المكتب السياسي لحركة حماس في غزة غازي حمد للـLBCI: المجتمع الدولي يتعامل مع اسرائيل كأنها الطفل المدلّل والذي لا يمكن معاقبته

LBCI
أخبار لبنان
2023-11-24

بيرم خلال "مؤتمر العمل الاسلامي": لتبني المقترح الفلسطيني باستخدام عبارات الإدانة الواضحة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
23:54

بايدن: الإفراج عن المجموعة الأولى من الرهائن في غزة "ليس سوى بداية"

LBCI
أخبار دولية
17:03

الفرح يسود في القدس والضفة الغربية مع استقبال الاسرى الفلسطينيين (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
14:50

اللقاء الاول بين الاسيرة المحررة ملك سلمان ووالدتها (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

منتخب لبنان لكرة السلة بنسخته الإفتراضية يتأهل الى بطولة العالم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

تعرفوا على عالم E-Sports!

LBCI
ثقافة
13:49

أرزة لبنان في 48 لوحة فنية

LBCI
ثقافة
13:45

إحتفال موسيقي لأوركسترا الكونسرفاتوار: الصمود والعودة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

ما هو الـBlack Friday... وكيف بدت الصورة في أسواق لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

رانيا مشت بين دمار منزلها... ومحمد سيبقى بعد انتهاء الهدنة في مارون الراس

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
05:14

ناديا شربل ابنة كارين رزق الله وفادي شربل بإطلالة جريئة جداً.. فستان مكشوف الصدر والبطن!

LBCI
فنّ
06:11

فاجعة في الوسط الفني الأردني... وفاة نجم شاب بنوبة قلبية مُفاجئة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

طرابلس تودع المجموعة اللبنانية التركية التي استشهدت في الجنوب... فما هو الدور الذي كانت تلعبه؟

LBCI
خبر عاجل
09:34

الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر مصرية: الصليب الأحمر يتسلم المحتجزين الإسرائيليين وهم في طريقهم إلى معبر رفح

LBCI
فنّ
05:56

أجور خياليّة لنجوم مسلسل "الخائن"... كم تقاضى كلّ من سلافة معمار وقيس الشيخ نجيب؟

LBCI
حال الطقس
01:40

منخفض جويّ في اتجاهه نحو لبنان..أمطار وثلوج وتدنٍ في درجات الحرارة

LBCI
خبر عاجل
05:09

الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار في إيلات كانت إنذارا كاذبا ولا يوجد مؤشر على وقوع حادث أمني

LBCI
خبر عاجل
12:39

وصول حافلات الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر إلى بلدية بيتونيا في الضفة الغربية (الجزيرة)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More