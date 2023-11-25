منظمة الصحة العالمية قلقة حيال مصير مدير مستشفى الشفاء

أعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة عدم امتلاكها معلومات عن مصير مدير مستشفى الشفاء في غزة محمد أبو سلمية الذي اعتقلته إسرائيل هذا الأسبوع، داعية إلى "احترام كامل حقوقه".



وذكّرت المنظمة في بيان بأنّ مدير أكبر مستشفى في قطاع غزة اعتقل في 22 تشرين الثاني مع خمسة آخرين من العاملين في المجال الصحي، أثناء مشاركتهم في مهمة قادتها الأمم المتحدة لإجلاء مرضى.



وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنه تم اعتقال ثلاثة من أفراد الطاقم الطبي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وثلاثة من وزارة الصحة.



وتم مذاك "إطلاق سراح اثنين من العاملين الصحيين الستة المحتجزين"، وفق المنظمة التي أضافت "ليست لدينا معلومات عن سلامة العاملين الصحيين الأربعة الآخرين، ومن بينهم مدير مستشفى الشفاء".