بايدن: الإفراج عن المجموعة الأولى من الرهائن في غزة "ليس سوى بداية"

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة أن إفراج حركة حماس عن مجموعة أولى من الرهائن الذين احتجزتهم خلال هجومها على إسرائيل "ليس سوى بداية"، مؤكدا وجود "فرص حقيقية" لتمديد هدنة الأيام الأربعة في غزة.



وقال بايدن لصحافيين خلال تمضيته عطلة عيد الشكر في نانتاكت بولاية ماساتشوستس إن الوقت حان للعمل على "تجديد" حلّ الدولتين لإرساء سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.



أفرجت حماس الجمعة عن 13 رهينة إسرائيلية كانوا محتجزين في غزة، بينما أطلقت إسرائيل سراح 39 من المعتقلين في سجونها، في اليوم الأول لاتفاق هدنة أتاح تحقيق هدوء وإدخال مساعدات إضافية الى القطاع بعد أسابيع من الحرب بين الدولة العبرية والحركة الفلسطينية. والمفرج عنهم من الطرفين هم نساء وأطفال.



كما أطلقت حماس 10 تايلانديين وفيليبيني واحد، في خطوة أكد مصدر قريب من الحركة أنها "بادرة" لم تكن مشمولة في الاتفاق الأساسي.