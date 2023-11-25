متمردون يسيطرون على مدينة في الكونغو الديموقراطية في خضم الحملة الانتخابية

سيطر متمردو حركة "إم23" الخميس على مدينة مويسو الاستراتيجية التي تقع على بعد نحو ستين كيلومترا شمال غوما عاصمة شمال كيفو في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، حسب ما أفادت الجمعة مصادر محلية.



وأكد عدد من سكان مويسو عبر الهاتف أن متمردي "إم23" (حركة 23 مارس) المدعومين من رواندا بحسب مصادر عديدة، سيطروا على المدينة صباح الجمعة، بعد عدة أيام من القتال.



في أعقاب ستة أشهر من الهدوء النسبي، تجدد القتال العنيف في بداية تشرين الأول/أكتوبر بين المتمردين والجيش المتحالف مع ما تسمى بالجماعات المسلحة "الوطنية".



ويبدو مذاك أن حركة "23 مارس" تعيد احتلال المواقع التي انسحبت منها تدريجيا، فيما يقترب القتال من غوما عاصمة الإقليم الواقعة بين بحيرة كيفو جنوبا والحدود الرواندية شرقا والتي يقدر عدد سكانها بأكثر من مليون نسمة.

