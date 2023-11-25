هجوم روسي بالمسيّرات على كييف

أعلنت السلطات الأوكرانية أن هجوما واسعا بمسيرات متفجرة روسية بوشر فجر السبت في كييف وأدى إلى سقوط جريحين.



وكتب رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عبر تلغرام "حتى الآن سقط جريحان في منطقة سولوميانسكي. وقد تلقيا الرعاية الطبية في المكان".



وأوضح أن مبنى سكنيا في هذه المنطقة تضرر من سقوط حطام فيما تعمل فرق الانقاذ على إخراج امرأتين من بين الأنقاض.

