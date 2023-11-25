كيم جونغ أونغ اطلع على صور التقطها قمر تجسس لقواعد أميركية في هاواي وفي كوريا الجنوبية

ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية السبت أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اطلع على صور التقطها القمر الاصطناعي الذي أطلقته بلاده حديثا لأغراض التجسس شملت "لمناطق تشكل أهدافا رئيسية" بينها القاعدة العسكرية الأميركية في بيرل هاربر ومواقع في كوريا الجنوبية.



ونجحت بيونغ يانغ في وضع قمر عسكري لأغراض التجسس في المدار في وقت سابق من هذا الأسبوع لكن سيول تفيد بأنه من المبكر القول ما إذا كان القمر يعمل على ما تؤكد كوريا الشمالية.



ويفيد خبراء أن من شأن وضع قمر استطلاع في المدار أن يحسن قدرات بيونغ يانغ على جمع معلومات استخبارية فوق كوريا الجنوبية وتوفير بيانات حيوية في أي نزاع عسكري محتمل.



وكانت بيونغ يانغ أعلنت الثلاثاء بعد ساعات قليلة على عملية الإطلاق أن كيم اطلع على صور لقواعد عسكرية أميركية رئيسية في غوام التقطها القمر الاصطناعي "ماليغيونغ-1".

