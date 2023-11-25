الجيش الإسرائيلي: إسقاط صاروخ أطلق من لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم السبت إسقاط صاروخ أرض جو أطلق من لبنان على مسيّرة إسرائيلية، مشيرا إلى أن المسيّرة لم تتضرر وواصلت مهمتها، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.



وأوضح بيان الجيش الاسرائيلي "خلال الحادث تم إطلاق صاروخ اعتراضي أيضا، وردا على الإطلاق هاجمت الطائرات المقاتلة بنية تحتية إرهابية لحزب الله"، وفق البيان.