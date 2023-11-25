كييف تؤكد إسقاط 71 مسيّرة روسية في أكبر هجوم على العاصمة منذ الغزو

أعلنت أوكرانيا السبت، أنها أسقطت 71 مسيّرة روسية ليلا في ما وصفته سلطات كييف بأنه أكبر هجوم من نوعه على العاصمة منذ بدء الغزو.



وقال سلاح الجو الأوكراني على وسائل التواصل الاجتماعي إن "سلاح الجو دمر 71 مسيّرة من نوع شاهد 131/136 وغالبيتها الكبرى دمرت في منطقة كييف".