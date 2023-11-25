بعد الهجوم الروسي... انقطاع الكهرباء عن عشرات الأبنية والمنشآت في كييف

أفادت أوكرانيا السبت، بأن التيار الكهربائي انقطع عن عشرات الأبنية السكنية وأكثر من مئة منشأة في كييف بعد هجوم روسي واسع بالمسيّرات، قالت إنه الأكبر منذ بدء الغزو قبل 21 شهرا.



وقالت وزارة الطاقة في بيان: "صبيحة 25 تشرين الثاني، تسبب هجوم واسع شن بمسيّرات بانقطاع خط للتوتر العالي".



وأضافت: "نتيجة لذلك انقطع التيار عن 77 مبنى سكنيا و120 منشأة في وسط العاصمة".