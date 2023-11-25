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إسرائيل تعلن أن التبادل مع حماس السبت سيشمل 14 رهينة و42 معتقلا
أخبار دولية
2023-11-25 | 04:24
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إسرائيل تعلن أن التبادل مع حماس السبت سيشمل 14 رهينة و42 معتقلا
ستفرج إسرائيل السبت عن 42 معتقلا فلسطينيا، بينما ستطلق حركة حماس سراح 14 رهينة تحتجزهم منذ هجومها على الدولة العبرية الشهر الماضي، في ثاني أيام الهدنة بين الطرفين في قطاع غزة، وفق ما أفاد مسؤولون إسرائيليون.
وكان اليوم الأول من الهدنة المقررة لأربعة أيام والتي تمّ التوصل إليها بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة، شهد إفراج حماس عن 13 رهينة من النساء والأطفال الإسرائيليين، في مقابل إطلاق إسرائيل 39 معتقلا من النساء والأطفال. وتم لافراج أيضا عن عشرة تايلانديين وفيليبيني واحد من بين الرهائن المحتجزين في غزة.
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