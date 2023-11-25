الصين تبدأ تدريبات عسكرية عند حدودها مع بورما

بدأت الصين السبت، تدريبات عسكرية على طول حدودها مع بورما، داعية رعاياها إلى سرعة مغادرة شمال هذا البلد حيث تدور معارك منذ نهاية تشرين الأول.



وتكثفت حدة المعارك خصوصا في مناطق واسعة شمال ولاية شان البورمية قرب الحدود الصينية ما أرغم أكثر من 80 ألف شخص على النزوح داخليا بحسب الأمم المتحدة.



ومنذ شهر، أطلق تحالف من عدة حركات متمردة تمثل أقليات عرقية هجوما واسعا ضد الجيش في المناطق القريبة من الحدود الصينية.



واستولى هؤلاء المتمردون على عشرات المواقع العسكرية ومدينة استراتيجية للتجارة مع الصين.



وفي هذا الاطار، أطلق الجيش الصيني "تدريبات على القتال الفعلي" على طول الحدود مع بورما كما ذكرت السبت قيادته الجنوبية في بيان لم يحدد مدة العمليات ولا عدد الجنود المشاركين فيها.



وتهدف هذه التدريبات إلى "اختبار قدرة القوات (...) على ضبط الحدود وإغلاقها والضرب بقوة النيران"، حسبما أكد الجيش، مشيرا الى أنه "مستعد للاستجابة لأي طارئ".



وأبلغت الصين الجيش البورمي بهذه التدريبات كما أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري زاو مين تون السبت.



وذكرت وسائل إعلام بورمية مدعومة من المجلس العسكري الجمعة أن معارضين للجيش النظامي استخدموا مسيّرات لالقاء قنابل على آليات في بلدة موساي الحدودية.



وأدى الهجوم الذي وقع الخميس إلى تدمير 120 سيارة "تنقل سلعا منزلية وسلعا استهلاكية وملابس ومواد بناء" كما ذكرت صحيفة غلوبال نيو لايت أوف ميانمار، وهي وسيلة إعلام رسمية.



ويمر قسم كبير من التجارة مع الصين عبر هذه المنطقة. وأدى حصارها منذ أسابيع عدة الى حرمان الجيش من السيولة التي أصبحت بالغة الأهمية في اقتصاد معطل منذ انقلاب 2021.



ونظرا لتدهور الوضع الأمني، دعت الصين الجمعة رعاياها إلى مغادرة شمال بورما "في أسرع وقت ممكن" والابتعاد عن المعارك.