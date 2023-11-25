مسؤول عسكري أميركي: سفينة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي تتعرض لهجوم يشتبه بأنه بمسيّرة إيرانية

تعرضت سفينة تجارية مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي لهجوم في المحيط الهندي الجمعة بطائرة مسيّرة يشتبه بأنها إيرانية الصنع، وفق ما أفاد مسؤول عسكري أميركي السبت.



وقال المسؤول لوكالة فرانس برس "نحن على علم بالتقارير بأن مسيّرة من طراز شاهد 136 أصابت سفينة في المحيط الهندي"، مشيرا الى أن السفينة تعرضت لأضرار طفيفة ولم تسجّل "إصابات" على متنها.

