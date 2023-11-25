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حريق في مركز تجاري في باكستان يودي بـ11 شخصا على الأقل

أخبار دولية
2023-11-25 | 05:03
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حريق في مركز تجاري في باكستان يودي بـ11 شخصا على الأقل
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حريق في مركز تجاري في باكستان يودي بـ11 شخصا على الأقل

أعلن مسؤولون في كراتشي أن 11 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 35 بجروح السبت، إثر حريق اندلع في قسم من مركز تجاري في العاصمة التجارية لباكستان.
     
وقال شهيد حسين المتحدث باسم منظمة شيبا التي تدير أجهزة الإنقاذ لوكالة فرانس برس إن "عناصر الإنقاذ انتشلوا 11 جثة" من تحت الأنقاض.
     
وكشف أن 35 شخصا أصيبوا بجروح بينهم سبعة إصابتهم خطرة. وقال: "تم انقاذ 40 شخصا على الاقل".
     
من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة المحلية شابير علي لوكالة فرانس برس الحصيلة الموقتة.
     
واندلع الحريق في الطابق الرابع من مركز التسوق المؤلف من ستة طوابق في المدينة الساحلية.
     
وأوضح حسين أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي في أحد المولدات سرعان ما اجتاح طابقين من مركز التسوق.
     
يذكر أن الحرائق شائعة في باكستان حيث اجراءات مكافحة الحرائق ومعايير البناء لا تزال ضعيفة.

أخبار دولية

حريق

مركز تجاري

باكستان

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