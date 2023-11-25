الأردن يريد للهدنة بين إسرائيل وحماس أن تصبح "وقفاً دائماً لإطلاق النار"

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي السبت رغبة بلاده في أن تتحول هدنة الأيام الأربعة بين إسرائيل وحركة حماس الى "وقف دائم لإطلاق النار" بعد أسابيع من الحرب في قطاع غزة.



وقال الصفدي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه البرتغالي جواو غوميش كرافينيو والسلوفينية تانيا فاجون "نحن كلنا نريد لهذه الهدنة أن تتحول الى وقف دائم لإطلاق النار ونهاية كاملة لهذا العدوان".



وأضاف "ثمة أصوات تتعالى الآن، وإذا ما نظرنا إلى المواقف الدولية نرى أن هناك تطوراً ملحوظاً في هذه المواقف باتجاه الدعوة لوقف إطلاق النار".



وتابع "سيكون هناك اجتماع لمجلس الأمن في 29 من هذا الشهر ستحضره لجنة الاتصال العربية الإسلامية التي شكلها القادة في القمة العربية الاسلامية المشتركة، سنضغط جميعا من أجل أن يكون هناك قرار باتجاه وقف إطلاق النار".

