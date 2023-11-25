وفد قطري وصل الى اسرائيل لبحث التطورات في صفقة تبادل الأسرى

أعلنت صحيفة "هآرتس" أن وفداً قطرياً مصغّراً وصل إلى إسرائيل، اليوم السبت، لبحث التطورات المحتملة في صفقة تبادل الأسرى، والتأكد من تنفيذ الخطة التي تم التوصل إليها حتى الآن.



ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي مطّلع على الزيارة، لم تسمّه، قوله "إن جزءاً من فريق المهمة القطري وصل في زيارة تهدف إلى التنسيق بين الأطراف على الأرض وبين نظرائهم في الدوحة لضمان استمرار الصفقة في التقدم بسلاسة ومناقشة المزيد من التفاصيل حول الصفقة الجارية".