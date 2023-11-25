المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: سنواصل تطبيق بنود صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري أن بلاده ستواصل تطبيق بنود صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

وخلال مؤتمر صحافي له اشار الى ان المحتجزين المفرج عنهم سينقلون لقاعدة حيتسريم الجوية قبل لقاء عائلاتهم مضيفا ان الجيش الإسرائيلي سيكمل خلال أيام الهدنة استعداده وتأهبه للمراحل التالية من الحرب.