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الهدنة في يومها الثاني: حجم دمار هائل في غزة ومآسي عائلاتٍ فقدت منازلها

أخبار دولية
2023-11-25 | 07:52
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الهدنة في يومها الثاني: حجم دمار هائل في غزة ومآسي عائلاتٍ فقدت منازلها
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الهدنة في يومها الثاني: حجم دمار هائل في غزة ومآسي عائلاتٍ فقدت منازلها

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