إلغاء نشاطات البابا فرنسيس السبت بسبب إصابته برشح خفيف

أعلن الفاتيكان في بيان مقتضب أن نشاطات البابا فرنسيس المقررة صباح السبت ألغيت بسبب إصابته "برشح خفيف".وجاء في البيان أن "لقاءات قداسة البابا المقررة هذا الصباح ألغيت بسبب إصابته برشح خفيف"، بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.ويأتي هذا الإعلان قبل أسبوع من رحلة البابا المقررة إلى دبي حيث سيشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ.ومن المقرر أن يلقي البابا فرنسيس الذي جعل من الدفاع عن البيئة إحدى ركائز حبريته خطابًا أمام مؤتمر الأطراف (كوب28) في دبي في الثاني من كانون الأول. ويرتقب أن يندد فيه بعدم تحرك دول معنية وأن يحضها على خفض إنبعاثات غازات الدفيئة بشكل كبير.وأصدر الفاتيكان بعد ظهر السبت بيانًا مقتضبًا ثانيًا أفاد فيه بأن "البابا خضع لتصوير مقطعي بواسطة الكمبيوتر (تقنية تصوير طبي) لاستبعاد خطر أي مضاعفات رئوية".وأشار البيان إلى أن "نتيجة الفحص كانت سلبية"، ما أثار إرتياح أطباء البابا فرنسيس الذي عاد إلى منزله في مدينة الفاتيكان.