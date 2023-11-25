إيران تنفذ حكم الإعدام بفتى دين بارتكاب جريمة قتل

أفادت منظمتان حقوقيتان السبت بأن إيران نفذت حكم الإعدام بحق فتى يبلغ 17 عامًا دين بارتكاب جريمة قتل، معربتان عن غضبهما لمواصلة الجمهورية الإسلامية إعدام قصر.وأعدم حميد رضا أزاري الجمعة في سجن بلدة سبزوار الشرقية في محافظة خراسان رضوي، وفق ما ذكرت منظمتا "هنغاو" و"حقوق الإنسان في إيران" في بيانين منفصلين من النروج التي تتخذانها مقرًا.وبثت قناة "إيران إنترناشونال" الفضائية الناطقة باللغة الفارسية خبر الإعدام، قائلة إن أزاري هو وحيد والديه وبدأ العمل في الخردة قبل بضع سنوات رغم صغر سنه.ونقلت المنظمتان عن وثائق اطلعتا عليها أن أزاري الذي حكم عليه بالإعدام في أيار كان يبلغ 16 عامًا عند ارتكابه جريمة قتل شخص خلال شجار و17 عامًا عند إعدامه.واعتبرت المنظمتان أن الإعدام يمثل إنتهاكًا آخر من جانب إيران لإتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي تحدد الطفل على أنه أي شخص يقل عمره عن 18 عامًا.