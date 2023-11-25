إعادة إنتخاب راجولينا رئيسًا لمدغشقر بعد اقتراع قاطعته المعارضة

فاز رئيس مدغشقر أندري راجولينا بولاية جديدة بعد تفوقه في الدورة الأولى للإنتخابات، وفق ما أعلنت الهيئة الإنتخابية السبت، بعد عملية إقتراع قاطعتها المعارضة وأكدت أنها لن تعترف بنتائجها.وحاز راجولينا على 58,95 بالمئة من الأصوات في الدورة الإنتخابية التي أجريت في 16 تشرين الثاني، بحسب النتائج التي أصدرتها الهيئة، ما يعني إعادة إنتخابه لمنصب الرئيس من دون الحاجة إلى دورة ثانية.وناهزت نسبة المشاركة 46 بالمئة، أي أدنى من الإنتخابات السابقة عام 2018.وتولى راجولينا (49 عامًا) الرئاسة للمرة الأولى عام 2009 بعد تمرد أطاح الرئيس حينذاك مارك رافالومانانا، وظل في المنصب حتى عام 2014 قبل أن يعاد إنتخابه عام 2018.وقال راجولينا بعد إعلان فوزه إن "شعب مدغشقر اختار طريق الإستمرارية والطمأنينة والإستقرار".