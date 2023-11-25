الآلاف يشاركون في مسيرة في لندن للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في غزة

الآلاف يشاركون في مسيرة في لندن للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في غزة

شارك عشرات آلاف الأشخاص في مسيرة نظمت السبت في لندن للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس، وذلك في حين تبدو صامدة إلى حد كبير هدنة موقتة تم التوصل إليها في غزة.



وهذه أحدث تظاهرة كبرى مؤيدة للفلسطينيين في العاصمة البريطانية منذ الهجمات غير المسبوقة التي شنتها حماس في السابع من تشرين الأول على إسرائيل التي ردت بقصف عنيف لقطاع غزة.



وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال علاء حسن وهو مقدم رعاية ذهنية يبلغ 24 عامًا: "هذا الإحتلال يجب أن يتوقف. نحتاج إلى وقف كامل لإطلاق النار وليس لمدة أربعة أيام".



ورفع المتظاهرون لافتات مؤيدة للفلسطينيين وأطلقوا هتافات خلال المسيرة التي عبرت وسط لندن إلى مقر البرلمان في وستمنستر.



وتم نشر 1500 شرطي لمواكبة التحرك الإحتجاجي، بينهم 500 تم استدعاؤهم من خارج لندن.



ولم ترد على الفور أي تقارير تفيد بوقوع أعمال عنف خلال التظاهرة التي نظمتها "حملة التضامن مع فلسطين" و"تحالف وقف الحرب".