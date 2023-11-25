تطور جديد طرأ على ملف التبادل بين حماس وإسرائيل في يومه الثاني...

طرأ تطور جديد على ملف التبادل بين حماس وإسرائيل في يومه الثاني.فبعدما أعلنت كل من إسرائيل وحركة حماس أن الأمور تسير على ما يرام صباحًا وكشفت الإذاعة الإسرائيلية أن اليوم الثاني سيشهد تبادل ثلاثة عشر أسيرًا إسرائيليًا مقابل تسعة وثلاثين أسيرًا فلسطينيًا، أعلنت كتائب القسام في بيان على تلغرام عصرًا تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى حتى التزام تل أبيب ببنود الإتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الإغاثية لشمال القطاع وعدم الإلتزام بمعايير إطلاق سراح الأسرى المتفق عليها.وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فقد أمهلت إسرائيل حماس حتى منتصف الليل لتنفيذ التبادل.كما أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن التأخير سيحل قريبًا.أما موقع أكسيوس الإخباري، فأكد أن الصفقة قائمة وقطر تحاول حل أزمة اليوم.