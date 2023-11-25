إمرأة واحدة على الأقل تُقتل كل أسبوع في الجزائر وفق هذه الإحصاءات

قُتلت 261 امرأة على الأقل، في الجزائر، منذ عام 2019، نصفهن أمهات و16 منهن كنّ حوامل، وقت الجريمة، وفق تقرير قُدم، في العاصمة الجزائرية.

وأوضحت عضو ائتلاف "فيمينيسد الجزائر" وئام أوراس، أثناء تقديم التقرير، أنّه، منذ مطلع 2023، تعرضت 33 امرأة للقتل.

وشدّدت على أنّ الإحصاء ارتكز أساسًا على القضايا، التي غطتها الصِحافة المحلية.

وحلّل الائتلاف جرائم قتل النساء، في الجزائر، بين 2019 و2022، وخلص، في تقريره، إلى أن "امرأة واحدة على الأقل تُقتل" كل أسبوع.

وتعرضت غالبية الضحايا للطعن أو الذبح أو القتل بأسلحة نارية، حسب التقرير الذي أشار إلى أن بعض الضحايا تعرضن للحرق.

وأكّدت أوراس التي تواصل ائتلافها بشكل مباشر، مع بعض عائلات الضحايا، أن "النقطة المشتركة هي أنهن استهدفن لأنهن نساء”، في ظل "نظام أبوي" ومجتمع محافظ.

ومن بين الأسباب التي قدمها القتلة الغيرة و"حماية الشرف" والاضطرابات النفسية.