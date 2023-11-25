تحطم طائرة في النمسا

انتشلت الشرطة النمسوية جثث أربعة أشخاص، في أعقاب تحطم طائرة، في منطقة جبلية غرب البلاد، وفق ما أعلنت.

وأوضحت السلطات أنّ الطائرة تحطمت، في القرب من مِنطقة غريناو ام المتال، وأُطلقت عملية بحث واسعة للعثور على حطامها، في منطقة جبلية، كانت قد شهدت تساقطًا كثيفًا للثلوج.

وأفادت الشرطة بفتح تحقيق، في حادث تحطم الطائرة، الذي لا يزال سببه مجهولًا وكذلك الوجهة النهائية للطائرة.

ولم يتم التعرف على هوية ضحايا الحادث، بشكل فوريّ.

وذكرت وكالة الأنباء النمسوية، نقلًا عن موقع شبكة سلامة الطيران أنّ طائرة ذات محرك واحد من طراز "روكويل كوماندر 112ب" كانت قد أقلعت، من مطار بريبرام في الجمهورية التشيكية متجهة إلى ميدولين، في كرواتيا.