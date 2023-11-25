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ما هي الأسباب الفنية وراء تأخير عملية تبادل الأسرى التي تحدث عنها الإعلام الإسرائيلي؟

ما هي الأسباب الفنية وراء تأخير عملية تبادل الأسرى التي تحدث عنها الإعلام الإسرائيلي؟