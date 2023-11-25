الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المجهول
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الغزاويين تحدوا قرار إسرائيل منعهم من التوجه إلى شمال القطاع... والدمار سيد الموقف

يزبك وهبة الكاتب: يزبك وهبة
أخبار دولية
2023-11-25 | 13:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الغزاويين تحدوا قرار إسرائيل منعهم من التوجه إلى شمال القطاع... والدمار سيد الموقف
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الغزاويين تحدوا قرار إسرائيل منعهم من التوجه إلى شمال القطاع... والدمار سيد الموقف

الغزاويين تحدوا قرار إسرائيل منعهم من التوجه إلى شمال القطاع... والدمار سيد الموقف

تقارير نشرة الاخبار

أخبار دولية

تحدوا

إسرائيل

منعهم

التوجه

القطاع...

والدمار

الموقف

LBCI التالي
كييف تؤكد إسقاط 71 مسيّرة روسية في أكبر هجوم على العاصمة منذ الغزو
الجيش الإسرائيلي: إسقاط صاروخ أطلق من لبنان
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
18:03

الجزيرة: وصول حافلات الأسرى الفلسطينيين المحررين من سجن عوفر الإسرائيلي إلى بلدة بيتونيا في الضفة الغربية

LBCI
أخبار دولية
17:59

سلطات السجون الإسرائيلية تفرج عن 39 فلسطينيًا

LBCI
آخر الأخبار
17:43

الجزيرة: القوات الإسرائيلية تعتدي على الصحافيين عند سجن عوفر الإسرائيلي وتمنع تغطية لحظة الإفراج عن الأسرى

LBCI
آخر الأخبار
17:13

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: 13 من مواطنينا و4 تايلانديين عادوا إلى إسرائيل الليلة وأبلغنا عائلاتهم

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:59

سلطات السجون الإسرائيلية تفرج عن 39 فلسطينيًا

LBCI
أخبار دولية
16:59

وصول الرهائن المفرج عنهم من قطاع غزة الى مصر

LBCI
أخبار دولية
16:42

قتلى فلسطينيون برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

LBCI
أخبار دولية
16:14

القسام تعلن تسليمها الرهائن للصليب الاحمر

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
06:00

شعبة المعلومات تكشف ملابسات العثور على جثة مجهولة في محلة الجناح وتوقف ثلاثة متورّطين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

بين آثار القصف والصواريخ غير المنفجرة يعملون لقطف مواسمهم من دون خوف

LBCI
خبر عاجل
06:16

الجيش الإسرائيلي: الدفاعات الجوية اعترضت هدفًا جويًا مشبوهًا تسلّل من لبنان

LBCI
منوعات
2023-11-17

سيدة فرنسا الأولى تتحدث عن تفاصيل قصة الحب التي جمعتها بماكرون... "كان زميل ابنتي في الصف وأخرنا زواجنا 10 سنوات"!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

من هو عدو الشعب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

نجاح جديد للفيلم اللبناني ع مفرق طريق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

الرياض جاهزة لاستضافة النسخة الثانية من دورة الألعاب السعودية

LBCI
أخبار دولية
13:55

هل من معلومات جديدة عن مكان إحتجاز الفريق الطبي لمستشفى الشفاء؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

مجموعة MBC تخطط لدخول البورصة... فما هو الهدف؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

بين آثار القصف والصواريخ غير المنفجرة يعملون لقطف مواسمهم من دون خوف

LBCI
أخبار دولية
13:45

صفارات الإنذار دوت في إيلات... وسماع دوي إنفجار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

برعاية قطرية... الملف الرئاسي إلى التداول من جديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

نازحو الجنوب... منهم من عاد ومنهم من ينتظر

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
06:58

أرادت أن تُشبع رغباتها... ما طلبته هذه المعلمة من تلميذها البالغ 14 سنة مقزز وهذا مصيرها!

LBCI
فنّ
05:07

مهند زعيتر يدخل القفص الذهبي.. وزوجته ملكة جمال أردنيّة (صور)

LBCI
حال الطقس
01:40

منخفض جويّ في اتجاهه نحو لبنان..أمطار وثلوج وتدنٍ في درجات الحرارة

LBCI
خبر عاجل
06:16

الجيش الإسرائيلي: الدفاعات الجوية اعترضت هدفًا جويًا مشبوهًا تسلّل من لبنان

LBCI
خبر عاجل
11:48

إذاعة الجيش الإسرائيلي: تأخير إطلاق المحتجزين سيحل قريبًا وهناك مناقشات تجري بشأن عدد الإسرائيليين الذين سيتم الإفراج عنهم

LBCI
خبر عاجل
12:11

القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل تهدد باستئناف عملياتها إذا لم يتم الإفراج عن الرهائن بحلول منتصف الليل

LBCI
خبر عاجل
13:49

الخارجية القطرية: سيتم الإفراج الليلة عن ٣٩ من المدنيين الفلسطينيين في مقابل خروج ١٣ من المحتجزين الإسرائيليين من غزة بالإضافة إلى ٧ من الأجانب خارج إطار الإتفاق

LBCI
فنّ
05:43

زينة مكي تطلّ من الكويت... "رسالة إلى حبّ حياتي"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More