حماس تؤكد أن الإفراج عن الدفعة الثانية من الرهائن سيتم اليوم

حماس تؤكد أن الإفراج عن الدفعة الثانية من الرهائن سيتم اليوم



أكدت حركة حماس أن الإفراج عن الدفعة الثانية من الرهائن الذين تحتجزهم في قطاع غزة منذ هجومها على إسرائيل في السابع من تشرين الأول سيتم اليوم السبت.



وقالت حماس في بيان: "إستجابت حركة المقاومة الإسلامية حماس للجهود المصرية القطرية المقدرة التي تحركت طوال اليوم لضمان إستمرار إتفاق الهدنة الموقتة بعد نقلهما إلتزام الإحتلال بكافة الشروط التي نص عليها الإتفاق".