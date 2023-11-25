الوسيط القطري: هذه هي أعداد المفرج عنهم الليلة

أعلن الإفراج، الليلة، عن 13 رهينة إسرائيلية، مقابل 39 سجينًا فلسطينيًا، في عملية تبادل ثانية اتُفق عليها، في إطار هدنة موقتة، في غزة.

وستفرج حركة “حماس” عن سبعة أجانب، من خارج إطار الاتفاق.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إنّه، بعد تأخر، في تنفيذ الإفراج عن الأسرى من الجانبين، تم تذليل العقبات، عبر الاتصالات القطرية المِصرية، مع الجانبين وسيتم الإفراج، الليلة، عن 39 من المدنيين الفلسطينيين، في مقابل خروج 13 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة بالإضافة إلى 7 من الأجانب، خارج إطار الإتفاق.”