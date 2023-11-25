هل استولى جهاديون على معسكر في شمال مالي؟

أعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة، الاستيلاء على معسكر للجيش المالي، في منطقة تمبكتو.

وأشارت إلى أنها كبدت الخصم خسائر فادحة.

لكنّ الجيش المالي أكّد أنه صد الهجوم.

وقالت الجماعة، عبر منصتها الدعائية "الزلاقة”، إنها سيطرت الجمعة على معسكر نيافونكي، بواسطة سيارة مفخخة، يقودها انتحاري، قُتل خلال العملية.

وأكد موقع "سايت" الأميركي المتخصص في رصد أنشطة الجماعات المتطرفة صحّة الإعلان.

وقالت الجماعة إن عشرات الجنود سقطوا بين قتيل وجريح، معلنة أسر اثنين.

ونشرت صورًا تظهر استيلاءها على خمس مركبات مزودة رشاشات ثقيلة وذخائر ومعدات.