قتلى فلسطينيون برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

قُتل أربعة فلسطينيين، برصاص الجيش الاسرائيليّ، في مدينة جنين وبلدة قباطية، شمال الضفة الغربية المحتلة وفي البيرة جنوبها، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال شهود عيان لوكالة “فرانس برس”: “إنّ قوة كبيرة من الجيش الإسرائيليّ اقتحمت مدينة جنين، مساء السبت، ترافقها جرافة عسكرية ونشرت قناصتها على اسطح البنايات وأطراف مخيم جنين وتجري اشتباكات مسلحة عنيفة.”

واضاف الشهود: "هناك وجود مكثف للجيش حول مستشفى جنين الحكوميّ ومستشفى ابن سينا. ويحاصر الجيش المستشفيين ويفتّش سيارات الإسعاف ويعوق عمل الطواقم الطبية.”