اعتقال 13 شخصا في باريس على خلفية رسمهم صلبانا معقوفة

اعتُقل 13 شخصا بينهم سبعة مرتبطون باليمين المتطرف مساء السبت في باريس على خلفية رسم صلبان معقوفة في العاصمة حسبما علمت وكالة فرانس برس من مصدر في الشرطة.



وقبض على هؤلاء بالجرم المشهود في الدائرة السابعة عشرة بباريس.



تأتي هذه الاعتقالات على خلفية تزايد حاد في الأعمال المعادية للسامية في فرنسا منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس.



وسُجّل أكثر من 1500 عمل معاد للسامية منذ 7 تشرين الأول وفق أحدث رقم نشرته السلطات. وقال يوناثان عرفي رئيس المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا في 19 تشرين الثاني إن ذلك يمثل "ما يعادل ثلاثة أضعاف ما سُجّل عام 2022".