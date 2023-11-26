هجوم على مخزن أسلحة في عاصمة سيراليون والحكومة تعلن حظرا للتجول في البلاد

فرضت حكومة سيراليون الأحد حظرا للتجول في عموم البلاد بعد هجوم ومحاولة للسيطرة على مخزن أسلحة للجيش في العاصمة فريتاون أكدت نجاحها في صدّه.



وأفاد شهود لمراسل وكالة فرانس برس عن سماع أصوات إطلاق نار وانفجارات في حي ويلبرفوس حيث يقع المخزن.



وجاء في بيان أصدرته وزارة الإعلام "نؤكد لعامة الشعب أن الحكومة وقواتنا الأمنية تسيطر على الوضع".



وأضاف البيان "تمّ فرض حظر للتجول بشكل فوري على امتداد البلاد من أجل السماح لقواتنا الأمنية بمواصلة البحث عن المشتبه بهم".

