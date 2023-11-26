روسيا تعلن اعتراض صاروخين أوكرانيين متّجهين نحو أراضيها فوق بحر آزوف

أعلنت روسيا الأحد اعتراض صاروخين أوكرانيين فوق بحر آزوف متجّهين نحو أراضيها، بعد ساعات من إعلانها إسقاط طائرات مسيّرة فوق ثلاث مناطق روسية.



وقالت وزارة الدفاع في بيان إن "الدفاع الجوي الروسي رصد ودمّر صاروخين أوكرانيين في الأجواء فوق المياه في منطقة بحر آزوف".