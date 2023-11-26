كتائب القسام تعلن مقتل أربعة من قادتها العسكريين في قطاع غزة

نعت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس الأحد أربعة من قادتها بينهم عضو في مجلسها العسكري، قضوا في الحرب التي تخوضها منذ أسابيع ضد إسرائيل في قطاع غزة.



وقالت في بيان "تزف كتائب القسام ثلة من قادتها الأبطال وهم الشهيد القائد أحمد الغندور (أبو أنس) عضو المجلس العسكري وقائد لواء الشمال"، إضافة الى "الشهداء القادة" وائل رجب ورأفت سلمان وأيمن صيام "الذين ارتقوا في مواقع البطولة والشرف في معركة طوفان الأقصى"، وهي التسمية التي أطلقتها حماس على الهجوم الذي شنّته على إسرائيل في 7 تشرين الأول وأشعل شرارة الحرب بين الطرفين.