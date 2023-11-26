أمير قطر يتلقى اتصالا هاتفيا من بايدن لاستعراض مجريات تنفيذ اتفاق الهدنة

تلقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا ، من الرئيس الاميركي جو بايدن إستعرض مجريات تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة والجهود الدولية المشتركة من أجل خفض التوتر والتصعيد وحماية أرواح المدنيين، واحترام القانون الإنساني الدولي، وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة.