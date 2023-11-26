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غالنت تلقى إتصالاً من نظيره الأميركي:إهتمام الولايات المتحدة بمنع الصراع في غزة من التوسع إلى لبنان

أخبار دولية
2023-11-26 | 06:09
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غالنت تلقى إتصالاً من نظيره الأميركي:إهتمام الولايات المتحدة بمنع الصراع في غزة من التوسع إلى لبنان
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غالنت تلقى إتصالاً من نظيره الأميركي:إهتمام الولايات المتحدة بمنع الصراع في غزة من التوسع إلى لبنان

لأول مرة منذ بداية الحرب، أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالنت تقييماً للوضع في غزة، وأعلن أن قواته لن تترك غزة حتى يتم إعادة جميع الأسرى. أضاف: "سنستغل الفرصة لجلب المزيد من المختطفين"، معتبراً أن أي مفاوضات للإفراج عنهم ستكون تحت النار.

وتلقى غالنت إتصالاً من نظيره الأميركي لويد أوستن الذي جدد إهتمام الولايات المتحدة بمنع الصراع في غزة من التوسع إلى لبنان. 

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