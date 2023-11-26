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من أبرز المفرج عنهن...إسراء جعابيص التي كانت محكومة بالسجن لمدة 11 عاماً

أخبار دولية
2023-11-26 | 06:48
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من أبرز المفرج عنهن...إسراء جعابيص التي كانت محكومة بالسجن لمدة 11 عاماً
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من أبرز المفرج عنهن...إسراء جعابيص التي كانت محكومة بالسجن لمدة 11 عاماً

من أبرز المفرج عنهن من النساء الفلسطينيات، إسراء جعابيص التي كانت محكومة بالسجن لمدة 11 عاماً، لإدانتها بتفجير أسطوانة غاز في سيارتها عند حاجز إسرائيلي عام 2015، ما أدى إلى إصابة جندي إسرائيلي، وإصابتها بحروق في وجهها وجسدها، وبفقدان أصابع من يديها. 

ولدى وصولها الى منزلها في جبل المكبر قرب القدس، تجمع عناصر من شرطة الإحتلال ، وطردوا الصحافيين المتواجدين في المكان، وحاولوا منع الإحتفاء بالإفراج عنها.     

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